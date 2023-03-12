«Зенит» — «Химки»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 12 марта, в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Зенит» и «Химки». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым (Петрозаводск). Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Зенит» в выездном матче сыграл вничью с «Химками» со счётом 1:1. В составе сине-бело-голубых отличился Вендел. Голом в составе подмосковной команды отметился Резиуан Мирзов.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков в 18 турах. «Химки» находятся на 15-й строчке с 13 очками.