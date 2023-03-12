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Зенит — Химки. Прямая трансляция
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14:00 Мск
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«Зенит» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ

«Зенит» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Химок» на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым (Петрозаводск). Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ренан, Родригао, Караваев, Вендел, Барриос, Кузяев, Мостовой, Кассьерра, Малком.

«Химки»: Гудиев, Андраде, Гонсалес, Голубович, Антич, Магомедов, Бикел, Мелентиевич, Мирзов, Гильерме, Хубулов.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков в 18 турах. «Химки» находятся на 15-й строчке с 13 очками.

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