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Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч с «Лечче»

Сегодня, 12 марта, состоится матч 26-го тура чемпионата Италии, в котором встретятся «Лечче» и «Торино». Игра пройдёт на стадионе «Виа Дель Маре». Главный арбитр матча Юан Лука Сакки даст стартовый свисток в 14:30 мск. Стали известны стартовые составы команд.

«Лечче»: Фальконе, Галло, Юмтити, Баскиротто, Жендрей, Гонсалес, Юльманн, Блен, Ди Франческо, Сесай, Стрефезза.

«Торино»: Милинкович-Савич, Гравильон, Схюрс, Буонджорно, Синго, Родригес, Линетты, Илич, Миранчук, Радоньич, Санабрия.

В матче первого круга чемпионата «Торино» одержал в матче с «Лечче» победу с минимальным счётом.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А «Лечче» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы. Команда набрала 27 очков в 25 матчах. «Торино» находится на 10-м месте, набрав 34 очка.