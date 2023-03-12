Анчелотти — об игре с «Ливерпулем»: «Реал» — фаворит, но мы должны сыграть на максимуме
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
«У нас есть опыт прошлого года в матче с «Челси» («Реал» выиграл первый матч со счётом 3:1, но в ответной игре пропустил три мяча. — Прим. «Чемпионата»). У нас есть преимущество, поэтому мы фавориты, но другой факт состоит в том, что мы должны играть ещё 90 минут с тем же настроем, что и в первом матче. У нас есть преимущество, но мы не можем думать об удержании счёта, мы должны играть 90 минут на максимуме», — приводит слова Анчелотти Marca.
Матч «Реал» — «Ливерпуль» состоится в среду, 15 марта. Игра начнётся в 23:00 мск. Первый матч завершился победой «Реала» со счётом 5:2.
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