Борис Игнатьев: «Торпедо» надо поменять свою психологию, стать увереннее в себе

Бывший главный тренер «Торпедо» и сборной России Борис Игнатьев прокомментировал поражение команды в матче с «Уралом» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Первый тайм «Торпедо» явно уступило «Уралу». Екатеринбуржцы были во всех компонентах сильнее, агрессивнее, быстрее и лучше контролировали мяч. Автозаводцы почти ничего не создали. Не понимаю, почему так происходит. Вроде в команде есть опытные люди, которые много повидали в футболе, но они психологически не уверены в себе. Я с этим связываю плохо проведённый первый тайм «Торпедо». Нужно отдать должное «Уралу», что они диктовали игру и делали всё возможное для победы. После пропущенного мяча автозаводцы прибавили – стали более сконцентрированными на атаке, увереннее, могли сравнять счёт. К счастью для «Урала», игра длится 90 минут. «Торпедо» надо поменять свою психологию, стать увереннее в себе, но это будет в далёком будущем, наверное.
Да, в конце игры мяч попал в руку игроку «Урала». Но есть же видеоассистенты, они смотрели этот момент. Я не знаю деталей судейских трактовок по поводу моментов с рукой, поэтому я не могу рассуждать по поводу этого эпизода. Реакция торпедовцев понятна, но надо дождаться оценки экспертов. Я не могу сказать, почему они неправы. Мне кажется, никто не понимает, как у нас судят арбитры, даже они сами», – приводит слова Игнатьева Metaratings.
- 12 марта 2023
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