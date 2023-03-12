«Зенит» — «Химки»: Малком открыл счёт в матче

В эти минуты в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Зенит» и «Химки». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым (Петрозаводск). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 19-й минуте матча нападающий петербургского клуба Малком завершил контратаку своей команды ударом в правый угол ворот. Автором голевой передачи стал Андрей Мостовой.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков в 18 турах. «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 13 очков в 18 матчах.