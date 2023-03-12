Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» поздравил Малкома с сотым матчем за клуб

«Зенит» поздравил Малкома с сотым матчем за клуб
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» поздравил нападающего Малкома с сотым матчем за сине-бело-голубых.

Перед началом домашнего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» генеральный директор «Зенита» Александр Медведев вручил Малкому табличку «100 матчей за клуб».

Малком перешёл в «Зенит» в 2019 году. В составе санкт-петербургского клуба игрок трижды стал чемпионом России. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 24 матчах в составе «Зенита» во всех турнирах, забив 17 голов и отметившись семью результативными передачами.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков в 18 турах. «Химки» находятся на 15-й строчке с 13 очками.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023