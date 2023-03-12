«Зенит» поздравил Малкома с сотым матчем за клуб
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Санкт-петербургский «Зенит» поздравил нападающего Малкома с сотым матчем за сине-бело-голубых.
Перед началом домашнего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» генеральный директор «Зенита» Александр Медведев вручил Малкому табличку «100 матчей за клуб».
Малком перешёл в «Зенит» в 2019 году. В составе санкт-петербургского клуба игрок трижды стал чемпионом России. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 24 матчах в составе «Зенита» во всех турнирах, забив 17 голов и отметившись семью результативными передачами.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков в 18 турах. «Химки» находятся на 15-й строчке с 13 очками.
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