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Винисиус: расизм может сильно влиять на людей. Не все так спокойны, как я

Винисиус: расизм может сильно влиять на людей. Не все так спокойны, как я
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о расизме.

«Хотелось бы, чтобы это закончилось. Я бы хотел, чтобы мне не приходилось говорить об этом каждый раз, когда я даю интервью. Но это очень сложная тема. Возможно, некоторые люди, которые страдают от расизма, не так спокойны, как я, и не получают той поддержки, которую получаю я. Это может сильно повлиять на людей, но нужно сохранять ясную голову», — сказал Винисиус в интервью ESPN.

Напомним, бразильский футболист в течение текущего сезона чемпионата Испании несколько раз подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков команд-соперников мадридского «Реала». По итогам матча чемпионата Испании с «Бетисом» (0:0) Ла Лига обратилась в суд.

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