«Зенит» — «Химки»: Малком оформил дубль и догнал Промеса в списке бомбардиров РПЛ

В эти минуты в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Зенит» и «Химки». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым (Петрозаводск). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 56-й минуте Малком завершил точным ударом в дальний угол проход с центра поля и удвоил преимущество «Зенита» (2:0). Голевая передача на счету Матео Кассьерры. Этот гол стал 16-м для Малкома в текущем сезоне РПЛ и позволил ему сравняться с Квинси Промесом в гонке бомбардиров РПЛ.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 45 очков в 18 турах. «Химки» находятся на 15-й строчке с 13 очками.