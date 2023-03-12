Писарский — в стартовом составе «Крыльев Советов» на матч с ЦСКА

Сегодня, 12 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Крылья Советов». Гости объявили состав на игру.

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Евгеньев, Гапонов, Бейл, Рассказов, Костанца, Коваленко, Ежов, Рахманович, Писарский.

В матче первого круга чемпионата ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в гостях с минимальным счётом.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 20 очков в 18 матчах. «Крылья Советов» находятся на 11-м месте с 20 очками. Лидирует «Зенит», набравший после 18 туров 45 очков. В предыдущем туре чемпионата России ЦСКА проиграл «Сочи» (0:2), а «Крылья Советов» уступили «Динамо» (0:1).