«Зенит» — «Химки»: Магомедов сравнял счёт, реализовав пенальти

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В эти минуты в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Зенит» и «Химки». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым (Петрозаводск). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 85-й минуте матча полузащитник «Химок» Бутта Магомедов оформил дубль, реализовав пенальти. 11-метровый удар был назначен после просмотра видеоповтора эпизода с фолом Михаила Кержакова на нападающем гостей Александре Руденко. Счёт в матче — 2:2.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 45 очков в 18 турах. «Химки» находятся на 15-й строчке с 13 очками.