«Зенит» переиграл «Химки» в матче 19-го тура РПЛ, забив в компенсированное время

Завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором возглавляющий таблицу «Зенит» принимал «Химки». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым (Петрозаводск). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Матч закончился победой «Зенита» со счётом 3:2.
«Зенит» повёл в счёте 2:0 благодаря дублю Малкома (19-я и 56-я минуты), но на 75-й минуте полузащитник гостей Бутта Магомедов сократил отставание, а на 85-й минуте сравнял счёт, реализовав пенальти. Победный гол в составе петербургского клуба забил вышедший на замену Густаво Мантуан. Он завершил атаку хозяев ударом головой в компенсированное время.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 48 очков в 19 турах. «Химки» находятся на 15-й строчке с 13 очками.
- 12 марта 2023
-
16:26
-
16:01
-
16:01
-
15:56
-
15:50
-
15:48
-
15:42
-
15:42
-
15:28
-
15:21
-
15:20
-
15:11
-
14:56
-
14:52
-
14:48
-
14:43
-
14:25
-
14:22
-
14:13
-
14:07
-
13:52
-
13:40
-
13:34
-
13:20
-
13:09
-
13:07
-
12:55
-
12:50
-
12:38
-
12:36
-
12:08
-
12:05
-
12:02
-
11:48
-
11:45