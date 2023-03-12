Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Крылья Советов. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» — «Химки» 3:2, результат матча 19-го тура РПЛ 12 марта 2023 года

«Зенит» переиграл «Химки» в матче 19-го тура РПЛ, забив в компенсированное время
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором возглавляющий таблицу «Зенит» принимал «Химки». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым (Петрозаводск). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Матч закончился победой «Зенита» со счётом 3:2.

«Зенит» повёл в счёте 2:0 благодаря дублю Малкома (19-я и 56-я минуты), но на 75-й минуте полузащитник гостей Бутта Магомедов сократил отставание, а на 85-й минуте сравнял счёт, реализовав пенальти. Победный гол в составе петербургского клуба забил вышедший на замену Густаво Мантуан. Он завершил атаку хозяев ударом головой в компенсированное время.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 48 очков в 19 турах. «Химки» находятся на 15-й строчке с 13 очками.

МИР Российская Премьер-лига. 19-й тур
12 марта 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Химки
Химки
1:0 Малком – 19'   2:0 Малком – 55'   2:1 Магомедов – 75'   2:2 Магомедов – 85'   3:2 Мантуан – 90+2'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023