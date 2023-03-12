«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: стартовые составы команд на матч АПЛ

В матче 27-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Начало игры — в 17:00 мск.
Стартовые составы команд:
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Мартинес, Варан, Ван-Биссака, Фернандеш, Каземиро, Санчо, Вегорст, Антони, Рашфорд.
«Саутгемптон»: Базуну, Перро, Белла-Котчап, Беднарек, Уолкер-Питерс, Лавиа, Уорд-Праус, Сулемана, Алькарас, Уолкотт, Адамс.
В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» одержал минимальную выездную победу над «Саутгемптоном» со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил полузащитник «красных дьяволов» Бруну Фернандеш.
«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 49 очков после 25 матчей. «Саутгемптон» находится на последней, 20-й строчке, заработав 21 очко после 25 игр.
- 12 марта 2023
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