Дьяков: «Динамо» вряд ли поборется за медали в РПЛ

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о поражении команды от «Краснодара» (1:3) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Динамо» проиграло в Кубке «Крыльям», хотя в чемпионате их обыграло. Нельзя назвать это спадом – соперники были непростыми. Сейчас со всеми тяжело играть, тем более сезон только возобновился. Всегда непросто начинать играть после сборов.
К примеру, «Спартак» во время зимнего перерыва всех обыгрывал. Как начался чемпионат – сыграл вничью с «Уралом» и сегодня еле-еле победил. Пока все тяжело вливаются в чемпионат, кроме «Зенита».
Могут ли не самые лучшие результаты «Динамо» быть связаны напрямую с работой Йокановича? Чтобы ответить, надо находиться внутри команды. Со стороны не кажется, что у «Динамо» есть проблемы внутри клуба, всё нормально. Они продолжают борьбу за Кубок, в чемпионате в борьбе за золото и так шансов не было.
Думаю, что «Динамо» в РПЛ займёт пятое место. В этом году сезон без борьбы из-за того, что мы не участвуем в еврокубках. За медали бело-голубые вряд ли поборются, хотя всё может быть.
Если возвращаться к разговору про Йокановича, то нельзя сказать, с каким тренером удобнее работать – с иностранцем или русским. Во всех наших клубах есть легионеры и российские футболисты. Главное, как тренер найдёт подход к коллективу, потому что просто быть человеком, который проводит тренировки, мало. Тренер должен лично общаться с футболистами, налаживать атмосферу в команде.
Естественно, школа наших тренеров отличается от иностранной. Но, когда я играл, мне было комфортно работать и с нашими специалистами, и с зарубежными», – приводит слова Дьякова Metaratings.
- 12 марта 2023
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