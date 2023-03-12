Семак: ждём результаты обследования Барриоса, чтобы понять, на сколько он выбыл

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победного матча с «Химками» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги ответил на вопрос, почему нападающий Иван Сергеев отсутствовал в заявке на матч, а также прокомментировал повреждение колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса, из-за которого он был заменён на 40-й минуте матча.

«У Сергеева — мышечное повреждение, которое он получил во время тренировки. Также ждём результаты обследования Барриоса, чтобы понять, на сколько он выбыл», — приводит слова Семака пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 48 очков в 19 турах. «Химки» находятся на 15-й строчке с 13 очками.