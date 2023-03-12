Семак: очень рад, что вышедшие на замену ребята поучаствовали в победном мяче

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:2).

«Сложно сложился матч, особенно во втором тайме. Возможно, слишком много ошибались в простых ситуациях. В первом тайме было несколько хороших моментов, где мы могли создать очень хорошие ситуации, но сегодня немножко не хватало качества и в первом тайме, и, возможно, во втором, когда были прекрасные возможности для того, чтобы закончить и снять с повестки вопрос о результате, забив третий мяч. Хорошие моменты были: и Далер не попал, и Густаво угодил в штангу.

Игра бы на этом могла закончиться для нас, но вместо этого пропустили очень лёгкий, как принято говорить, мяч. Какая-то нервозность пошла, какая-то ошибка с пенальти — это то, за что любят футбол. В любой ситуации, как бы игра ни складывалась, всё может перевернуться очень-очень быстро. Очень рад, конечно, что вышедшие на замену ребята поучаствовали в победном мяче, который принёс нам важную и нужную победу. Поздравляю болельщиков. Думаю, с их точки зрения, смотреть такой матч с большим количеством мячей, с такой режиссурой, одно удовольствие, чего не скажешь о тренерском штабе — такие матчи отнимают очень много сил», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.