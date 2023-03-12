Караваев: после второго гола «Химкам» «Зенит» расслабился — это непозволительно

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о результате матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (3:2).

«Вообще все игры тяжёлые. Тем более сейчас борьба за чемпионство, поэтому все игры будут сложными. Проходных матчей нет — ожидаемо. Что случилось в конце? Может, после второго забитого гола мы расслабились, что непозволительно. За это поплатились. «Химки» играли грубо? Не считаю, что игра была грубой», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 48 очков в 19 турах. «Химки» находятся на 15-й строчке с 13 очками.