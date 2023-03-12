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«Рубин» в меньшинстве удержал победу над «Волгой», «Уфа» проиграла «Волгарю»

Сегодня, 12 марта, на «Ак Барс Арене» в Казани прошёл матч 22-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались местный «Рубин» и «Волга» из Ульяновска. Финальный свисток Андрея Фисенко зафиксировал победу домашней команды со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на третьей минуте забил нападающий казанцев Виталий Лисакович. На 49-й минуте «Рубин» остался в меньшинстве после удаления Игоря Горбунова.

«Рубин» набрал 43 очка и занимает в турнирной таблице второе место. «Волга» (16) — 17-я.

Параллельно матчу в Казани на стадионе «Центральный» в Астрахани прошёл матч между «Волгарём» и «Уфой». Финальный свисток Ивана Абросимова зафиксировал победу домашней команды со счётом 1:0.

На 77-й минуте точным ударом победу своей команде принёс Денис Ткачук.

«Волгарь» с 33 очками идёт на седьмой позиции. «Уфа» (21) — 15-я.