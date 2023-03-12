Малком: наконец-то чувствую, что могу показывать на поле настоящего себя

Полузащитник «Зенита» Малком прокомментировал победу в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:2).

«Впечатления всегда у меня особенные: каждый матч — своя история. Сегодня удалось забить ещё два мяча, помочь команде одержать победу. Большое счастье! И в целом получаю огромное удовольствие от того, как проходит этот сезон. Наконец-то чувствую, что могу показывать на поле настоящего Малкома, которого хотел бы, чтобы все знали. Потому что, вспоминая первые сезоны в «Зените», — были травмы, повреждения, которые не давали показывать свой уровень. А в этом всё получается, наглядно демонстрируется, что работа как на футбольном поле, так и за его пределами имеет большое значение. Счастлив, что удаётся показывать такой футбол. Буду стараться и дальше продолжать радовать болельщиков и партнёров по команде», — приводит слова Малкома пресс-служба «Зенита».