Малком: наконец-то чувствую, что могу показывать на поле настоящего себя

Полузащитник «Зенита» Малком прокомментировал победу в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:2).
«Впечатления всегда у меня особенные: каждый матч — своя история. Сегодня удалось забить ещё два мяча, помочь команде одержать победу. Большое счастье! И в целом получаю огромное удовольствие от того, как проходит этот сезон. Наконец-то чувствую, что могу показывать на поле настоящего Малкома, которого хотел бы, чтобы все знали. Потому что, вспоминая первые сезоны в «Зените», — были травмы, повреждения, которые не давали показывать свой уровень. А в этом всё получается, наглядно демонстрируется, что работа как на футбольном поле, так и за его пределами имеет большое значение. Счастлив, что удаётся показывать такой футбол. Буду стараться и дальше продолжать радовать болельщиков и партнёров по команде», — приводит слова Малкома пресс-служба «Зенита».
- 12 марта 2023
-
18:05
-
18:03
-
18:03
-
17:57
-
17:50
-
17:41
-
17:40
-
17:37
-
17:25
-
17:24
-
17:22
-
17:20
-
17:19
-
17:18
-
17:15
-
17:11
-
17:09
-
17:05
-
17:01
-
16:58
-
16:57
-
16:56
-
16:51
-
16:48
-
16:47
-
16:46
-
16:38
-
16:35
-
16:26
-
16:01
-
16:01
-
15:56
-
15:50
-
15:48
-
15:42