Защитник «Химок» Идову: сказался характер «Зенита» — такие команды становятся чемпионами

Защитник подмосковных «Химок» Брайн Идову подвёл итоги матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (2:3).

«Может, не хотели сохранять ничью и шли в атаку. Хотели победить. Были возможности и чувствовали, что можем ещё попытаться выиграть. Больше сказался чемпионский характер «Зенита». Такие команды и становятся чемпионами», — передаёт слова Идову корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

По ходу матча сине-бело-голубые вели в счёте 2:0, но во втором тайме пропустили два гола. В концовке встречи команда из Санкт-Петербурга всё же смогла вырвать победу. «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 48 очков в 19 турах. «Химки» находятся на 15-й строчке с 13 очками.