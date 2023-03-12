ЦСКА — «Крылья Советов»: армейцы забили два гола за две минуты
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Продолжается матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Крылья Советов». На момент написания новости армейцы ведут 2:0.
На 24-й минуте Антон Заболотный вывел ЦСКА вперёд.
Спустя две минуты Иван Обляков удвоил преимущество красно-синих.
В матче первого круга чемпионата армейцы обыграли «Крылья Советов» в гостях с минимальным счётом.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 29 очков в 18 матчах. «Крылья Советов» находятся на 11-м месте с 20 очками. Лидирует «Зенит», набравший после 18 туров 45 очков. В предыдущем туре чемпионата России ЦСКА проиграл «Сочи» (0:2), а «Крылья Советов» уступили «Динамо» (0:1).
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