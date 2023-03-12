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Малком рассказал, как отпразднует 100-й проведённый матч за «Зенит»

Малком рассказал, как отпразднует 100-й проведённый матч за «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Малком поделился впечатлениями от проведённого 100-го матча в составе сине-бело-голубых. Юбилейная игра бразильца пришлась на встречу 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:2).

«Это особенное событие для меня — впервые провожу за какой-либо клуб сто матчей. И думаю, что самый лучший способ отпраздновать — провести время с семьёй, возможно, сходить на ужин.

У меня до сих пор гостит довольно большая делегация родственников. Возможно, что-то придумаем, но, конечно, без сильных празднований, ведь уже в среду нас ждёт игра в Кубке. Да, я не приму в ней участие, но буду болеть за команду. Уверен, тот состав, который выйдет на поле, сделает максимум, чтобы одержать победу в Петербурге», — приводит слова Малкома официальный сайт «Зенита».

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