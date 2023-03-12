Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Крылья Советов. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Малком — о бомбардирской гонке с Промесом: нет мотивации гнаться за кем-то

Малком — о бомбардирской гонке с Промесом: нет мотивации гнаться за кем-то
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Зенита» Малком ответил на вопрос, ставил ли он перед собой задачу завоевать титул лучшего бомбардира по итогам сезона Российской Премьер-Лиги. В данный момент бразилец делит по количеству голов первую строчку с футболистом «Спартака» Квинси Промесом — у обоих игроков по 16 мячей.

«Вы знаете, у меня нет особенной мотивации в том, чтобы гнаться за кем-то или стараться выиграть гонку бомбардиров. Я приехал в «Зенит» не за индивидуальными наградами, а за командными трофеями. Индивидуальные призы забываются, а то, что остаётся в памяти — победы команды, титулы, кубки. Я уже достаточное количество их здесь завоевал и хочу продолжать. Для меня это самое важное.

Командное всегда будет выше индивидуального. Если удастся выиграть эту гонку, то классно. Нет — буду счастлив, если команда финиширует первой», — приводит слова Малкома официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Новость по теме
Малком рассказал, как отпразднует 100-й проведённый матч за «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023