Малком — о бомбардирской гонке с Промесом: нет мотивации гнаться за кем-то

Нападающий «Зенита» Малком ответил на вопрос, ставил ли он перед собой задачу завоевать титул лучшего бомбардира по итогам сезона Российской Премьер-Лиги. В данный момент бразилец делит по количеству голов первую строчку с футболистом «Спартака» Квинси Промесом — у обоих игроков по 16 мячей.

«Вы знаете, у меня нет особенной мотивации в том, чтобы гнаться за кем-то или стараться выиграть гонку бомбардиров. Я приехал в «Зенит» не за индивидуальными наградами, а за командными трофеями. Индивидуальные призы забываются, а то, что остаётся в памяти — победы команды, титулы, кубки. Я уже достаточное количество их здесь завоевал и хочу продолжать. Для меня это самое важное.

Командное всегда будет выше индивидуального. Если удастся выиграть эту гонку, то классно. Нет — буду счастлив, если команда финиширует первой», — приводит слова Малкома официальный сайт санкт-петербургского клуба.