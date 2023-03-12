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Видеообзор победы «Зенита» в матче РПЛ с «Химками»

Завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» встречался с «Химками». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым (Петрозаводск). «Зенит» одержал победу со счётом 3:2.

«Зенит» повёл в счёте 2:0 благодаря дублю Малкома (19-я и 56-я минуты). На 75-й минуте полузащитник гостей Бутта Магомедов сократил отставание, а на 85-й минуте сравнял счёт, реализовав пенальти. Победный гол в составе петербургского клуба забил вышедший на замену Густаво Мантуан.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 48 очков после 19 матчей. «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 13 очков.