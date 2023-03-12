«Не нравится — идите в церковь». Артета — о бурном праздновании гола игроками «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета отреагировал на критику в адрес клуба за бурное празднование гола Рейсса Нелсона на 90+7-й минуте матча с «Борнмутом» (3:2) в 26-м туре английской Премьер-лиги.

«Когда ты побеждаешь в футболе, ты празднуешь. Все хотят страсти и азарта. Нет ничего лучше забитых голов и побед. Если вам это не нравится — идите в церковь», — приводит слова Артеты AS.

Отметим, что гол Нелсона праздновали все игроки «Арсенала», включая тех, кто был на скамейке запасных, и несколько членов тренерского штаба. Это побудило главного судью матча Криса Кавану внести это в протокол. Момент был расследован местной федерацией футбола, но остался для «Арсенала» без последствий.

Иан Райт эмоционально отпраздновал волевую победу «Арсенала». Видеоролик: