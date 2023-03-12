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ЦСКА — Крылья Советов. Прямая трансляция
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16:30 Мск
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ЦСКА — «Крылья Советов»: Чалов сделал счёт разгромным

ЦСКА — «Крылья Советов»: Чалов сделал счёт разгромным
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Сегодня, 12 марта, проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимает самарские «Крылья Советов». Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра Кирилла Левникова прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 42-й минуте армейцы провели опасную атаку на ворота соперника. После серии рикошетов последовал удар по воротам, после чего мяч отлетел к нападающему Фёдору Чалову, который отправил мяч в сетку, сделав счёт 3:0.

Команда Владимира Федотова занимает пятую строчку российского чемпионата, набрав по итогам прошедших 18 туров 29 очков. У «Крыльев Советов» в активе 20 очков, команда находится на 11-й строчке турнирной таблицы.

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