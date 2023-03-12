Мантуан — о матче с «Химками»: показали, насколько командная работа приносит свои плоды

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал победу в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:2). Мантуан забил победный гол.

«Джокер «Зенита»? Это не только моя заслуга, но и заслуга всей команды — мы делаем общее дело, любой гол — результат взаимодействия многих игроков. Я здесь именно для этого — для того чтобы помогать команде. Счастлив, что мне это удаётся, хочется делать это как можно чаще.

Почему пропустили два гола за десять минут? Абсолютно уверен в том, что это была потеря концентрации с нашей стороны. Мы знаем, что чемпионат России — сложный турнир, и здесь нужно быть в полной боеготовности и концентрации на протяжении всех 90 минут. Сегодня мы едва не упустили эти нити игры из рук и сразу же получили два гола. Это урок для нас. Я счастлив, что мы завершили матч победой, но нужно обращать на такие вещи внимание и не позволять себе подобных послаблений.

Я думаю, мы сегодня прекрасно показали, насколько командная работа приносит свои плоды. После второго пропущенного мяча у всей команды появилось невероятное желание забить третий и победить — и всё получилось: прошла эта атака, одна из тех, которые мы чаще всего тренируем. Помогло то, что мы собрались, поняли, что победа уходит от нас, а нам нельзя этого допускать, нам необходимы эти три очка. Было очень важно победить сегодня — командная работа принесла свои плоды», — приводит слова Мантуана официальный сайт «Зенита».