Кержаков играл в поле, «Химки» праздновали гол всей скамейкой. Фото победы «Зенита»

Завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором возглавляющий таблицу «Зенит» принимал «Химки». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч закончился победой «Зенита» со счётом 3:2.
Лучшие фото с матча «Зенит» — «Химки» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.
Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о матче с подмосковными «Химками».
«Виноваты прежде всего сами мы. Мои комплименты «Химкам» — очень смелый футбол. Мы понимали, что команда умеет открываться, играть в атакующий футбол. Стиль Гогниева, можно сказать. Мы после второго гола расслабились. На одни и те же грабли наступаем постоянно», — передаёт слова Михаила Кержакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
- 12 марта 2023
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