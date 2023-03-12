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Кержаков играл в поле, «Химки» праздновали гол всей скамейкой. Фото победы «Зенита»

Кержаков играл в поле, «Химки» праздновали гол всей скамейкой. Фото победы «Зенита»
Кержаков играл в поле, «Химки» праздновали гол
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Завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором возглавляющий таблицу «Зенит» принимал «Химки». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч закончился победой «Зенита» со счётом 3:2.

Лучшие фото с матча «Зенит» — «Химки» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о матче с подмосковными «Химками».

«Виноваты прежде всего сами мы. Мои комплименты «Химкам» — очень смелый футбол. Мы понимали, что команда умеет открываться, играть в атакующий футбол. Стиль Гогниева, можно сказать. Мы после второго гола расслабились. На одни и те же грабли наступаем постоянно», — передаёт слова Михаила Кержакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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