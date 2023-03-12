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Малком: счастлив, что провёл сто матчей за «Зенит». Забить сто голов — почему бы и нет?

Малком: счастлив, что провёл сто матчей за «Зенит». Забить сто голов — почему бы и нет?
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком после 100-го проведённого матча за клуб в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:2) рассказал о желании забить за команду 100 голов, чтобы помогать сине-бело-голубым в завоевании титулов.

«Я счастлив, что провёл сто матчей за «Зенит». Конечно, мне хочется забивать как можно больше, помогать команде. Самое главное для меня всегда — это командные успехи, а не личная статистика. Если мои действия будут приносить очки и титулы, то я буду счастлив. А забить 100 голов, почему бы и нет? Но такого стремления к этому у меня нет», — передаёт слова Малкома корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

По ходу текущего сезона Малком провёл за «Зенит» 25 матчей во всех турнирах. На его счету 19 забитых мячей и пять результативных передач.

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