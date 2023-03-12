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Гогниев — о матче «Химок» с «Зенитом»: игрой довольны, а результат «как обычно»

Гогниев — о матче «Химок» с «Зенитом»: игрой довольны, а результат «как обычно»
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Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал поражение своих подопечных от «Зенита» (2:3) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые смогли забить победный гол только на 90+1-й минуте встречи благодаря усилиям Густаво Мантуана.

«Уровень мастерства позволил «Зениту» забить голы. Мы посмотрели их, разобрали, сделали практически всё, что от нас зависело. Были ключевые ошибки, которые команда соперника реализовала и забила на один мяч больше, но, думаю, мы достойно выглядели.

Для этого времени и команды, которая есть, это нормальная игра, от неё надо двигаться дальше. После двух мячей нас отпустило, замены усилили. Были качели. Игрой довольны, а результат «как обычно», — приводит слова Гогниева «Матч ТВ».

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