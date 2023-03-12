В Египте ограбили дом Мохамеда Салаха
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Дом нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в египетском Каире был ограблен. Об этом сообщает Goal.
По сведениям источника, сейчас власти Египта проводят расследование в связи с этим эпизодом. Неладное заподозрил племянник Салаха, проходивший мимо дома. Он заметил, что окна дома открыты, а затем вызвал сотрудников службы безопасности. Сейчас они осматривают видео с камер наблюдения, чтобы найти преступников. Список украденных вещей из дома звезды «Ливерпуля» не называется.
30-летний Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 22 гола и 11 результативных передач в 38 матчах. Соглашение между сторонами подписано до лета 2025 года.
Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе. Видеоролик:
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