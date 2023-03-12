«Ростов» — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Ростов» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва). Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Пари Нижний Новгород» дома обыграл «Ростов» со счётом 4:3.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 35 очков после 18 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 12-й строчке, заработав 19 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 48 очков.