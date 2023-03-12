«Вильярреал» — «Бетис»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 12 марта, состоится матч 25-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вильярреал» примет «Бетис». Встреча пройдёт на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал». Стартовый свисток главного арбитра Мигеля Анхеля Арьяса прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Также игру можно будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-сервисе Okko.
«Вильярреал» располагается на шестом месте турнирной таблицы чемпионата, имея в активе 37 очков. Футболисты «жёлтой субмарины» прервали свою четырёхматчевую серию поражений и в данный момент одержали уже две победы подряд.
«Бетис» находится на пятой строчке испанского чемпионата, набрав 41 очко по итогам 24 туров. В последних пяти матчах севильский клуб одержал три победы, один раз сыграл вничью и единожды потерпел поражение.
- 12 марта 2023
-
19:34
-
19:27
-
19:26
-
19:24
-
19:19
-
19:15
-
19:12
-
19:10
-
19:06
-
19:04
-
18:54
-
18:53
-
18:52
-
18:45
-
18:44
-
18:43
-
18:26
-
18:20
-
18:19
-
18:13
-
18:11
-
18:09
-
18:05
-
18:03
-
18:03
-
17:57
-
17:50
-
17:41
-
17:40
-
17:37
-
17:25
-
17:24
-
17:22
-
17:20
-
17:19