«Вильярреал» — «Бетис»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 12 марта, состоится матч 25-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вильярреал» примет «Бетис». Встреча пройдёт на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал». Стартовый свисток главного арбитра Мигеля Анхеля Арьяса прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Также игру можно будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-сервисе Okko.

«Вильярреал» располагается на шестом месте турнирной таблицы чемпионата, имея в активе 37 очков. Футболисты «жёлтой субмарины» прервали свою четырёхматчевую серию поражений и в данный момент одержали уже две победы подряд.

«Бетис» находится на пятой строчке испанского чемпионата, набрав 41 очко по итогам 24 туров. В последних пяти матчах севильский клуб одержал три победы, один раз сыграл вничью и единожды потерпел поражение.