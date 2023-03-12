Гендиректор «Химок» считает, что футболистам не хватило концентрации в матче с «Зенитом»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал поражение команды от «Зенита» (2:3) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Жаль, что не хватило концентрации на добавленное время. Игра получилась достойной», — сказал Оленев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Химки» проигрывали 0:2 к 75-й минуте, но сравняли счёт за 10 минут. Однако в добавленное к основному времени матча пропустили третий мяч от Густаво Мантуана. С 13 очками подмосковная команда занимает в турнирной таблице 15-е, предпоследнее, место. Ниже располагается лишь «Торпедо» (семь очков).

Два ближайших матча в чемпионате России станут для «Химок» домашними. Соперники — «Ростов» (19 марта) и «Краснодар» (2 апреля).