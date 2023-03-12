Матч РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов» в Москве посетили 2630 болельщиков

Встречу между ЦСКА и «Крыльями Советов», которая в эти минуты проходит на «ВЭБ Арене» в Москве, с трибун стадиона наблюдают 2630 фанатов. Это матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На момент написания новости счёт в матче 4:0 в пользу ЦСКА. Голами у московской команды отметились Антон Заболотный, Иван Обляков, Фёдор Чалов и Виллиан Роша.

В случае победы ЦСКА наберёт 32 очка и сравняется по этому показателю с «Динамо», занимающим четвёртую строчку. Однако бело-голубые выше за счёт лучших дополнительных показателей. «Крылья Советов» с 20 очками промежуточно остаётся на 11-й строчке. У команды Игоря Осинькина может случиться второе поражение подряд в РПЛ — туром ранее они проиграли «Динамо» (0:1).