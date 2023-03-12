«Атлетик» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция встречи начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 12 марта, состоится матч 25-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Атлетик» примет «Барселону». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиля Мансано прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Также матч можно будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-сервисе Okko.
«Атлетик» занимает девятое место турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 33 очка по итогам 24 туров. В последних пяти встречах команда из Бильбао по два раза побеждала и терпела поражения, а также один раз сыграла вничью.
«Барселона» продолжает уверенно лидировать в испанском чемпионате, набрав 62 очка и опережая мадридский «Реал» на шесть очков. В последних пяти матчах подопечные Хави при четырёх победах уступили только один раз.
- 12 марта 2023
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