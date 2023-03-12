Александр Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Реймсом» в Лиге 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет в стартовом составе команды на матч 27-го тура чемпионата Франции с «Реймсом». Стартовый свисток Томаса Леонара прозвучит в 19:05 мск.

Стартовый состав «Монако»: Нюбель, Агилар, Сарр, Дисаси, Энрике, Дьятта, Фофана, Матазо, Головин, Аклиуше, Бен-Йеддер (к).

В предыдущем туре «Монако» сыграл вничью с «Труа». Сейчас монегаски с 51 очком занимают в турнирной таблице Лиги 1 четвёртое место. «Реймс» в 26-м туре обыграл дома «Аяччо» (1:0). Набрав 40 очков, команда находится на 10-й строчке.

26-летний Александр Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник в 36 матчах во всех турнирах забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.