«Ростов» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ

Сегодня, 12 марта, пройдёт матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» примет «Пари Нижний Новгород». Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток главного арбитра Антона Фролова прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Песьяков, Лангович, Мелёхин, Сильянов, Осипенко, Щетинин, Глебов, Байрамян, Уткин, Полоз, Голенков.

«Пари НН»: Гойло, Александров, Масоэро, Севикян, Майга, Михайлов, Гоцук, Корнюшин, Стоцкий, Сулейманов, Рыбчинский.

Подопечные Валерия Карпина занимают третье место турнирной таблицы, имея в активе 34 очков по итогам 18 туров. Их отставание от московского «Спартака» составляет пять очков. У «Пари НН» 19 очков, команда занимает 12-е место российского чемпионата, имея столько же очков, сколько и у «Локомотива», находящегося в зоне стыковых матчей.