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«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче АПЛ

Завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Встреча закончилась вничью — 0:0.

С 34-й минуты хозяева играли в меньшинстве: красную карточку получил полузащитник Каземиро.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 50 очков после 26 матчей. «Саутгемптон» находится на последней, 20-й строчке, заработав 22 очка. Турнирную таблицу возглавляет «Арсенал» (66).

В параллельном матче встречались «Вест Хэм» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Итоговый счёт — 1:1.

На 17-й минуте отличился нападающий гостей Олли Уоткинс. На 26-й минуте с пенальти счёт сравнял форвард хозяев Мохамед Саид Бенрахма.

«Астон Вилла» (35) занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, «Вест Хэм» (24) — 17-е.