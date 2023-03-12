«Родина» одержала волевую победу над «Арсеналом» в матче с пятью голами в Первой лиге

Сегодня, 12 марта, на стадионе «Арсенал» в Туле прошёл матч 22-го тура Мелбет Первой лиги. Играли местный «Арсенал» и «Родина» из Москвы. Финальный свисток Константина Аверьянова зафиксировал волевую победу гостевой команды со счётом 3:2.
Счёт в матче был открыт на 13-й минуте: точным ударом отметился арендованный «Арсеналом» у «Краснодара» Ираклий Манелов. Три следующих мяча в матче были забиты в ворота туляков: авторами стали Мухаммад Султонов, Заурбек Плиев и Амур Калмыков. Иван Козлов сократил разницу в счёте на 62-й минуте, но больше голов в матче забито не было. 3:2 — победа «Родины».
«Родина» набрала 28 очков и занимает в турнирной таблице 12-е место. В следующем туре команда сыграет дома с клубом «СКА-Хабаровск» (18 марта). У «Арсенала» 33 очка и пятая строчка. Туляки в 23-м туре встретятся в гостях с красноярским «Енисеем».
- 12 марта 2023
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