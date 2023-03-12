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Алдонин — о матче с «Крыльями Советов»: ЦСКА в первом тайме снял вопрос о победителе

Алдонин — о матче с «Крыльями Советов»: ЦСКА в первом тайме снял вопрос о победителе
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о победе команды над «Крыльями Советов» (4:0) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Приятно порадовал первый тайм — по большому счёту там сняли вопрос о победителе. Не сказал бы, что было тотальное преимущество. В какой-то степени помогла погода, родной стадион. Было видно, что команда вышла на матч с хорошим настроем.

Были нотки желания реабилитироваться после матча с «Сочи». Но во втором тайме были ошибки в обороне, тревожные звоночки — такие ошибки в обороне ни в коем случае допускать нельзя», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА набрал 32 очка и занимает в турнирной таблице чемпионата России пятое место.

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