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Габриэл Жезус сыграл за «Арсенал» впервые за 120 дней

Габриэл Жезус сыграл за «Арсенал» впервые за 120 дней
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Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус вышел на поле на 76-й минуте матча с «Фулхэмом» в 27-м туре английской Премьер-лиги. Для бразильского футболиста это появление стало первым за команду с 12 ноября 2022 года, когда «канониры» обыграли в АПЛ «Вулверхэмптон» (2:0).

Во время выступлений за сборную Бразилии на чемпионате мира нападающий получил травму, которая оставила его без футбола практически на четыре месяца. В последний раз на поле Жезус выходил 2 декабря в матче с Камеруном (0:1) на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре.

В нынешнем сезоне Жезус в 21 матче во всех турнирах забил пять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с «Арсеналом», подписанный летом 2022 года, действует ещё четыре сезона.

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