«Фрайбург» вырвал победу у «Хоффенхайма» в матче Бундеслиги

Завершился матч 24-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Фрайбург» и «Хоффенхайм». Команды играли на стадионе «Европа-парк-Штадион» во Фрайбург-им-Брайсгау (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. «Фрайбург» одержал победу со счётом 2:1.
На 10-й минуте встречи отличился полузащитник «Фрайбурга» Максимилиан Эггештайн. Ответный мяч гостей на 49-й минуте забил полузащитник Ангело Штиллер. На 84-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён защитник «Хоффенхайма» Озан Кабак. Победный гол хозяев на 89-й минуте забил полузащитник Рицу Доан.
«Фрайбург» занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023, набрав 45 очков после 24 матчей. «Хоффенхайм» находится на 18-й строчке, заработав 19 очков. Турнирную таблицу возглавляет «Бавария» (52).
- 12 марта 2023
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