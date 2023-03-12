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«Фрайбург» вырвал победу у «Хоффенхайма» в матче Бундеслиги

«Фрайбург» вырвал победу у «Хоффенхайма» в матче Бундеслиги
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Завершился матч 24-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Фрайбург» и «Хоффенхайм». Команды играли на стадионе «Европа-парк-Штадион» во Фрайбург-им-Брайсгау (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. «Фрайбург» одержал победу со счётом 2:1.

На 10-й минуте встречи отличился полузащитник «Фрайбурга» Максимилиан Эггештайн. Ответный мяч гостей на 49-й минуте забил полузащитник Ангело Штиллер. На 84-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён защитник «Хоффенхайма» Озан Кабак. Победный гол хозяев на 89-й минуте забил полузащитник Рицу Доан.

«Фрайбург» занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023, набрав 45 очков после 24 матчей. «Хоффенхайм» находится на 18-й строчке, заработав 19 очков. Турнирную таблицу возглавляет «Бавария» (52).

Германия - Бундеслига. 24-й тур
12 марта 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
2 : 1
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Эггештайн – 5'   1:1 Штиллер – 49'   2:1 Доан – 89'
Удаления: нет / Кабак – 84'
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