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Защитник ЦСКА Роша прокомментировал разгромную победу над «Крыльями Советов»

Защитник ЦСКА Роша прокомментировал разгромную победу над «Крыльями Советов»
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Бразильский защитник ЦСКА Виллан Роша поделился мнением о разгромной победе армейцев над «Крыльями Советов» (4:0) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мы прекрасно знали, что будет очень тяжёлый матч, поэтому пытались внедрить свою игру на практику. Мы выполнили всё, о чём нас просил главный тренер. Все установки сегодня были воплощены в практическом исполнении. Поэтому нам удалось поразить ворота соперника и выиграть с таким крупным счётом.

Необходимо, чтобы мяч был у нас под контролем. Мы хотим распасовывать, разыгрывать и демонстрировать уверенность во всех эпизодах, чтобы мы доминировали.

Почему такая реакция на гол в конце матча? Все голы мы отмечаем очень эмоционально. У нас нет такого, что четвёртый гол мы не отмечаем. Мы празднуем все голы, ребята все сплочаются и обнимаются, чтобы придать друг другу уверенности и сил. Я очень счастлив, что сумел поразить ворота, таким образом работая на благо команды», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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