Силкин: стоит ли Смолову уезжать в Турцию? Ему уже скоро надо вешать бутсы на гвоздь

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о форварде команды Фёдоре Смолове, а также ответил на вопрос, стоит ли 33-летнему футболисту пробовать свои силы в чемпионате Турции.
«Если бы Смолов уехал в Турцию зимой, то это была бы потеря для «Динамо». Это игрок неплохой и опытный. Хорошо, что он остался, потому что в клубе очень много молодёжи, а опытных мало.
Стоит ли «Динамо» продлевать контракт со Смоловым? Надо знать его поведение в команде, он должен быть помощником из-за своего опыта. Вы же знаете, что у него есть агент, а им всегда хочется, чтобы их футболисты чаще меняли команду ради своих интересов.
Стоит ли Смолову попробовать силы в Турции, как Дзюбе? Смолову уже 33 года, вечных игроков не бывает. Смолову уже скоро надо вешать бутсы на гвоздь. Не надо сравнивать его с Дзюбой, потому что это разные футболисты», — приводит слова Силкина Legalbet.
- 12 марта 2023
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