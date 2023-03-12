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Силкин: стоит ли Смолову уезжать в Турцию? Ему уже скоро надо вешать бутсы на гвоздь

Силкин: стоит ли Смолову уезжать в Турцию? Ему уже скоро надо вешать бутсы на гвоздь
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о форварде команды Фёдоре Смолове, а также ответил на вопрос, стоит ли 33-летнему футболисту пробовать свои силы в чемпионате Турции.

«Если бы Смолов уехал в Турцию зимой, то это была бы потеря для «Динамо». Это игрок неплохой и опытный. Хорошо, что он остался, потому что в клубе очень много молодёжи, а опытных мало.

Стоит ли «Динамо» продлевать контракт со Смоловым? Надо знать его поведение в команде, он должен быть помощником из-за своего опыта. Вы же знаете, что у него есть агент, а им всегда хочется, чтобы их футболисты чаще меняли команду ради своих интересов.

Стоит ли Смолову попробовать силы в Турции, как Дзюбе? Смолову уже 33 года, вечных игроков не бывает. Смолову уже скоро надо вешать бутсы на гвоздь. Не надо сравнивать его с Дзюбой, потому что это разные футболисты», — приводит слова Силкина Legalbet.

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