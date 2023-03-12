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Видеообзор разгромной победы ЦСКА в матче РПЛ с «Крыльями Советов»

Завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский ЦСКА встречался с самарскими «Крыльями Советов». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. ЦСКА одержал победу с крупным счётом 4:0.

Хозяева открыли счёт на 24-й минуте встречи благодаря голу нападающего Антона Заболотного. Через две минуты армейцы укрепили своё преимущество: отличился Иван Обляков. В концовке первого тайма, на 42-й минуте, форвард Фёдор Чалов забил третий гол армейцев. На 75-й минуте защитник ЦСКА Виллиан Роша после исполнения углового удара установил итоговый счёт — 4:0.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Владимира Федотова набрала 32 очка после 19 матчей. «Крылья Советов» находятся на 11-й строчке, набрав 20 очков. Лидирует санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 48 очков.