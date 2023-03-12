Владимир Федотов прокомментировал разгромную победу ЦСКА в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвёл итоги матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (4:0).

«Хорошо начали эту игру, нападающие сделали своё дело. Антон Заболотный забил из непростой позиции. Уже к перерыву сделали необходимый задел, всё сложилось для нас благоприятно.

Во втором тайме играли по счёту, использовали пространство. Но случались моменты потери концентрации, когда мы позволяли сопернику создавать на своей половине поля. В этих тяжёлых погодных условиях команда старалась, показывала хорошее движение. Провели много замен, выпустили на поле тех игроков, которые испытывали некий дискомфорт при подготовке к матчу. В концовке могли ещё забивать, но не получилось», — приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.