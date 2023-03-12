«На эту игру повлиял судья». Тен Хаг — о ничьей «МЮ» в меньшинстве с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ничейный исход матча 27-го тура Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:0). С 34-й минуты встречи «красные дьяволы» играли в меньшинстве после удаления Каземиро.

«Большие комплименты команде. Они проявили огромный характер, играя так долго вдесятером. Они были физически и морально сильны, чтобы заработать это очко.

Должны ли мы были получить пенальти? Определённо. Нет никаких сомнений. Я не понимаю, почему VAR не вмешался.

Удаление Каземиро? Он провёл более 500 матчей в Европе и ни разу не получил красную карточку. Теперь у него их две в Премьер-лиге. Проблема не в его отсутствии, с этим мы разберёмся. Но на эту игру повлиял судья», — приводит слова тен Хага BBC.

13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом: