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Гол Ламелы принёс «Севилье» победу в матче с «Альмерией»

Сегодня, 12 марта, завершился матч 25-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Севилья» принимала «Альмерию». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Стартовый свисток главного арбитра Рикардо Де Бургоса прозвучал в 18:15 мск. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Счёт в матче открыли гости — на второй минуте это сделал крайний защитник Серхио Акьем с передачи Алехандро Посо.

Гол Акьема:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Команда Хорхе Сампаоли смогла сравнять счёт только в концовке первой половины игры благодаря голу Лукаса Окампоса, реализовавшего 11-метровый удар на 45+2-й минуте.

Гол Окампоса с пенальти:

Ближе к концу игры «Севилья» смогла вырвать победу благодаря голу Эрика Ламелы, ассистировал ему Брайан Хиль.

Гол Ламелы

Благодаря этому хозяева набрали 28 очков и поднялись на 13-е место турнирной таблицы. «Альмерия», у которой 25 очков, опустилась на 19-ю позицию в зоне вылета.

В следующем туре «Севилья» встретится с «Хетафе» (19 марта), а «Альмерия» сыграет с «Кадисом» (18 марта).