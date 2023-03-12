Гол Ламелы принёс «Севилье» победу в матче с «Альмерией»

Сегодня, 12 марта, завершился матч 25-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Севилья» принимала «Альмерию». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Стартовый свисток главного арбитра Рикардо Де Бургоса прозвучал в 18:15 мск. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Счёт в матче открыли гости — на второй минуте это сделал крайний защитник Серхио Акьем с передачи Алехандро Посо.
Гол Акьема:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Команда Хорхе Сампаоли смогла сравнять счёт только в концовке первой половины игры благодаря голу Лукаса Окампоса, реализовавшего 11-метровый удар на 45+2-й минуте.
Гол Окампоса с пенальти:
Ближе к концу игры «Севилья» смогла вырвать победу благодаря голу Эрика Ламелы, ассистировал ему Брайан Хиль.
Гол Ламелы
Благодаря этому хозяева набрали 28 очков и поднялись на 13-е место турнирной таблицы. «Альмерия», у которой 25 очков, опустилась на 19-ю позицию в зоне вылета.
В следующем туре «Севилья» встретится с «Хетафе» (19 марта), а «Альмерия» сыграет с «Кадисом» (18 марта).
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