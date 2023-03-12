Писарский: Пиняев зашёл в раздевалку «Крыльев» после разгрома от ЦСКА, поддержал нас
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Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев, ранее выступавший за «Крылья Советов», побывал в раздевалке самарской команды после матча 19-го тура с ЦСКА (0:4). Об этом стало известно из видео, опубликованного в телеграм-канале РПЛ.
«Сергей Пиняев заходил в раздевалку «Крыльев»? Да, заходил. Поддержал нас, мы его поздравили с победой», — сказал нападающий «Крыльев» Владимир Писарский.
Напомним, «Крылья Советов» проиграли в РПЛ третий матч подряд — до этого были поражения от «Динамо» (0:1) и «Ростова» (1:3). Впереди у команды ещё один матч с ЦСКА, но уже в Фонбет Кубке России (15 марта). 19 марта команда Игоря Осинькина сыграет с «Ахматом» в чемпионате России. Сейчас у «Крыльев Советов» 20 очков и промежуточное 11-е место в турнирной таблице.
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